«Мы однозначно увидим скачок цен на газ». Оператор «Северного потока-2» прогнозирует рост цен на газ в ЕС в 2020 году из-за Украины

Резкий скачок цен на газ в Европе уже в 2020 году может стать следствием спора «Газпрома» и «Нафтогаза Украины», если компании не договорятся о транзите. Об этом 4 октября заявил председатель правления Wintershall Dea (крупнейшая немецкая газовая и нефтяная компания, контролирует 10% «Северного потока-2». – Прим. ред.) Марио Мерен, сообщает «Интерфакс».

«Если к концу года стороны не смогут договориться, то в Европе мы однозначно увидим скачок цен на газ, – отметил Мерен. – Физически газа будет достаточно, но так или иначе количество будет ограничено – с рынка исчезнет от 90–100 млрд кубометров газа, которые обычно прокачиваются через территорию Украины. Разумеется, это существенно повлияет на цены, и мы увидим резкий скачок».

Говорить о конкретных цифрах представителей немецкой нефтегазовой компании не готов, но он отметил, что ситуация может усугубиться из-за погоды. Марио Мерен напомнил, что цены росли холодной зимой 2017–2018 годов, несмотря на полную мощность работы и «Северного потока-1», и газотранспортной системы Украины, и Opal, и «Ямал-Европа».

Спор «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» продолжается с начала 2018 года, когда Стокгольмский арбитраж подтвердил задолженность российской компании за недопоставку согласованных объёмов газа для транзита в сумме $ 2,56 млрд. В настоящее время стороны пытаются договориться об условиях продолжения транзита российского газа в Европу через Украину. Действие прежнего транзитного договора истекает в конце 2019 года.

В июле Лондонский суд по иску «Нафтогаза» заморозил 145 миллионов долларов «Газпрома» в виде дивидендов от проекта Nord Stream. После этого украинская компания через суд Гааги подала иск к РФ о компенсации убытков в $ 5,2 млрд за потерянные активы в Крыму.

В конце сентября «Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа. Он меньше прежнего, но будет действовать, только если Россия обязуется прокачать 90 млрд кубометров газа за год, и этот режим будет действовать 15 лет. Если Россия согласится качать в ЕС только 60 млрд кубометров, стоимость транзита, наоборот, будет выше. Для сравнения: за первые 8 месяцев 2019 года «Нафтогаз» прокачал 59 млрд кубометров из РФ в Европу.