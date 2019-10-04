СМИ: Маск вместо частного детектива нанял судимого за мошенничество. Журналисты указали ему на невнимательность

Американский изобретатель и предприниматель Илон Маск нанял человека с судимостью, чтобы следить за подавшим на него в суд британским дайвером.

О непростой биографии частного детектива сообщило издание BuzzFeed News.

История конфликта Маска и британского водолаза Вернона Ансворта тянется с июля 2018-го, когда в Таиланде спасали юных футболистов и их тренера, оказавшихся в затопленной пещере. Ансворт, который жил в этой азиатской стране и хорошо знал устройство пещерного комплекса, назвал «пиар-трюком» помощь Маска, который представил небольшую подводную лодку. Изобретатель не остался в долгу и назвал оппонента pedo guy, что было расценено как обвинение в педофилии. Основатель «Теслы» позже извинился и удалил твит, но получил иск в суд.

Ансворт предъявил Маску клевету. Он потребовал более 75 тысяч долларов за очерненную репутацию. Изобретатель, хоть и извинился, заявил, что дайвер переехал в тайский Чианграй, чтобы встретиться с «невестой, которой около 12 лет». И решил детально исследовать биографию недруга. Для этого, по информации Business Insider, он нанял Джеймса Говарда — сотрудника расследовательской фирмы Jupiter Military & Tactical Systems.

Издание BuzzFeed News со ссылкой на судебные документы и бывших коллег Говарда утверждает, что настоящее имя сыщика — Джеймс Говард-Хиггинс. Он имеет судимость за мошенническое хищение денег у своих бизнес-партнеров. 47-летний уроженец британского Дорсета провел в тюрьме 18 месяцев за хищение около 525 000 тысяч долларов из компании Orchid Maritime Security, сооснователем которой выступал. Он частично признал вину. Его бывшие коллеги удивляются, как человек с такой биографией проводит частные расследования. Но факт остается фактом.