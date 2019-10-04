Бизнес Матвиенко возвращается в петербургскую канализацию. Контракт от Водоканала на 206 млн рублей достался его компании в ожесточенной борьбе

Компания «Параметр», которая принадлежит Сергею Матвиенко, стала победителем в аукционе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»: сын экс-губернатора Валентины Матвиенко сможет заработать 206 млн рублей на реконструкции канализации. Сведения об этом размещены на сайте госзакупок.

Изначально Водоканал был готов заплатить за восстановление тоннельных канализационных коллекторов по набережной реки Мойки 240 млн рублей. Кроме «Параметра» попытать финансовой удачи на госзаказе решили компании «Градисс», «СТС» и «ССР». Последнюю не допустили к участию на финальной стадии аукциона, хотя её предложение оказалось самым щедрым – 204 млн рублей. «Градисс» выставил предложение в 208 млн рублей, а «СТС» – в 221 млн рублей. Таким образом, победа досталась «Параметру» Сергея Матвиенко, снизившему начальную цену на 14,5%.

Как следует из технического задания, подрядчик должен будет привести в порядок 1,3 км тоннельных канализационных коллекторов у набережной реки Мойки. «Параметр» должен будет укрепить все конструкции и ликвидировать каждую из протечек. Конечный срок выполнения и сдачи работ – 10 декабря 2021 года.

Любопытно то, что последний госконтракт с петербургским Водоканалом компания «Параметр» заключила еще в 2015 году. За 1,2 млрл рублей она занимается реконструкцией канализационных сетей и будет это делать вплоть до 2020 года. По данным СПАРК, с 2015 года «Параметр» заключил 187 госконтрактов на общую сумму почти в 5 млрд рублей. Самый щедрый госзаказчик – Мосводоканал.