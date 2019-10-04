Райффайзенбанк закроет четверть отделений в России. Клиенты предпочитают онлайн-банкинг

Райффайзенбанк откажется от 44 из 174 отделений в России. Клиентам предложат обслуживаться дистанционно. Об этом заявил председатель правления кредитного учреждения Сергей Монин.

Как рассказал 4 октября Монин «Ведомостям», в число закрытых попадут 39 наименее популярных отделений в городах с развитой филиальной сетью и еще пять в тех населенных пунктах, где у Райффайзенбанка по одному отделению.

Он объяснил это усиливающимся снижением клиентского трафика: средний клиент банка на 60% чаще стал пользоваться онлайн-каналами и на 30% реже ходить в отделения.

Райффайзенбанк — дочерняя структура крупного австрийского банковского холдинга «Райффайзен Банк Интернациональ АГ». С февраля 2005 года является участником системы страхования вкладов физических лиц. На 1 июля 2019 года объем нетто-активов кредитной организации составил 1,2 трлн рублей, объем собственных средств — 160,1 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2019 года банк демонстрирует прибыль в размере 19,9 млрд рублей.