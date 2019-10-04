«Это было большой ошибкой с нашей стороны». Индия призналась, что самостоятельно уничтожила свой военный вертолет

Крушение вертолета Ми-17 в феврале в Индии произошло по вине индийских военных. Как сообщает 4 октября телеканал NDTV, об этом заявил командующий Военно-воздушными силами Индии Ракеш Кумар Сингх Бхадаурия.

«Это было большой ошибкой с нашей стороны. Мы признаем это. Наша ракета сбила вертолет, это было установлено», — заявил командующий ВВС страны.

По его словам, сейчас руководство ВВС занимается привлечением к ответственности виновных в инциденте.

Напомним, вертолет Ми-17 потерпел крушение 27 февраля неподалеку от границы с Пакистаном. В результате погибли шесть военнослужащих Индии и одно гражданское лицо. Изначально в инциденте обвиняли власти Пакистана, те отрицали свою причастность.