Гололёд и первые снеговики. В Финляндию пришла зима
В ночь на 4 октября на востоке Финляндии выпал снег, из-за чего резко ухудшились дорожные условия. Дыхание зимы особенно почувствовали в регионах Северная Карелия, Северное Саво и Южное Саво.
По данным Метеорологического института, на востоке страны к концу дня ожидается до 10 см снега, в Южной Карелии, которая граничит с Россией – до 5 см.
Из-за снега и гололеда автомобилистам рекомендуется быть осторожными на дорогах, в том числе на приграничных.
Справка:
Шипованные шины в Финляндии можно использовать с 1 ноября., однако погодные условия позволяют отступать от этого правила и ехать в Суоми на "переобутой" машине раньше. Зимние покрышки обязательны с 1 декабря до 28 февраля.
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