Гололёд и первые снеговики. В Финляндию пришла зима

В ночь на 4 октября на востоке Финляндии выпал снег, из-за чего резко ухудшились дорожные условия. Дыхание зимы особенно почувствовали в регионах Северная Карелия, Северное Саво и Южное Саво.

По данным Метеорологического института, на востоке страны к концу дня ожидается до 10 см снега, в Южной Карелии, которая граничит с Россией – до 5 см.

Из-за снега и гололеда автомобилистам рекомендуется быть осторожными на дорогах, в том числе на приграничных.