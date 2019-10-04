Сбежавший с Дачного насильник проиграл полиции в «прятки». С брошенным другом его соединили в СИЗО

Второй фигурант дела об изнасиловании в Кировском районе Петербурга, продемонстрировавший оперативникам скорость, не смог поразить навыками скрытности. С более медленным товарищем он привыкает к распорядку следственного изолятора.

Как сообщили в Следственном комитете Петербурга 4 октября, суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил под арест двух обвиняемых в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера — 27-летнего Давронбека и его земляка 1993 года рождения.

По версии следствия, в ночь на 30 сентября они напали на 25-летнюю местную жительницу, которая, как рассказали соседи, вышла погулять с собакой. Задержание вышло шумным, но не совсем успешным: младший из товарищей сбежал.

Поиски не затянулись. Молодой человек рассчитывал найти спасение в родных стенах, но оперативники навестили его уже 1 октября. Девушка узнала в нём своего обидчика.