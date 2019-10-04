Песков: авиасообщение с Грузией восстановят после выхода из «русофобского русла»

Авиасообщение между с Россией и Грузией будет восстановлено, когда станет ясно, что ситуация больше не вернётся в «русофобское русло», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Слова чиновника 4 октября приводит РБК.

Представитель Кремля также заверил, что правительство готово общаться с авиакомпаниями по поводу компенсаций потерь, которые те несут с конца июня 2019 года.

«Я уверен, что по линии наших соответствующих ведомств и правительства с компаниями ведется соответствующий разговор», – сказал он.

4 октября стало известно: авиакомпания «Победа» подготовила письмо в Минтранс, чтобы напомнить об обещании властей ликвидировать убытки авиакомпаний. Несмотря на то, что после запрета на полёты в Грузию из-за антироссийских выступлений и беспорядков отечественные перевозчики потеряли больше одного миллиарда рублей, на реальную поддержку они не очень рассчитывают.