На перекрытом Северном легковушки сбегали из пробки через пешеходный переход, а маршрутка застряла на газоне

Не все водители оказались готовы терпеть тяготы, связанные с ограничениями движения на Северном проспекте, где с середины сентября ремонтируют асфальт. Некоторые идут на серьёзные нарушения ПДД, а кое-кто за это поплатился даже раньше, чем на него обратили внимание сотрудники ГИБДД.

Сегодня, 4 октября, на один день закрыли направление движения по проспекту от улицы Вавиловых к Северной площади, включая улицу Вавиловых в створе Северного проспекта. «От Светлановского по Северному дальше не проехать. Все разворачиваются и едут по встречке обратно», – рассказывают автомобилисты в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На их кадрах видно, как маршрутный автобус, видимо, намереваясь перескочить через разделительный газон, застрял на нём.

Легковушки же предпочитают разворачиваться в зоне пешеходного перехода, где поребрики пониже.

«Самое смешное, что там две полосы обычного движения и одна для обратного, но туда упорно заезжали барашки, и в итоге в конце тупика получилась стенка на стенку, когда машины тупо друг на друга едут и пытаются в пешеходный переход заехать, чтобы развернуться. Такой бред», – рассказывает Анастасия.

Ремонт дорожного покрытия на Северном СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» ведёт поэтапно. С 4 по 8 октября и с 10 по 11 октября, по данным ГАТИ, там будет ограничено движение от Северной площади (пересечение с Гражданским проспектом) до улицы Руставели. Планируются и дальнейшие закрытия отдельных участков проспекта: