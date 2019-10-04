Дождь налил Петербургу только пробок, серьезных аварий — всего 16. Область и вовсе отделалась тремя

Несмотря на вечерний дождь, четверг, 3 октября, не стал в Петербурге «днем жестянщика», отметившись только 9-балльными пробками. Последствия дорожных аварий, согласно статистике ГИБДД, были довольно легкими, хотя самих ДТП и было немало.

Как сообщает 4 октября Управление ГИБДД по СПб и ЛО, всего за прошедший день на петербургских дорогах было зафиксировано 460 ДТП. Это немного больше, чем в понедельник и среду, но меньше, чем за штормовой вторник. Пострадавшие были в 16 случаях – травмы получили 16 человек, детей среди них не было.

Из серьезных аварий можно отметить столкновение грузового фургона с эвакуатором на дамбе. В нем пострадали один человек и раритетное пианино.

В Ленинградской области статистика за 3 октября радует глаз еще сильнее. По данным ГИБДД, из 63 ДТП были только три случая с пострадавшими. В них получили травмы четыре человека. Впрочем, вечером произошла еще одна серьезная авария: на трассе «Нарва» столкнулись две легковушки. В одной пострадали трое детей, их состояние медики оценили как удовлетворительное, а в другой – женщина, она получила легкие травмы. От госпитализации они отказались.