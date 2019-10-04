Полиция Индии опровергла кражу праха Махатмы Ганди из меморила. Останков там никогда не было

Полиция Индии опровергла слухи о пропаже праха Махатмы Ганди из меморила в штате Мадхья-Прадеш в день рождения лидера национально-освободительного движения.

Как передаёт The Washington Post 4 октября, кражи урны с прахом Ганди не происходило: останки лидера никогда и не хранились в музее. Неизвестные 3 октября действительно зашли в открытый меморил, но лишь повредили плакаты с изображением деятеля, написав, что тот – «предатель нации». Полиция Нью-Дели расследует случившееся.

150-летие со дня рождения Махатмы Ганди в Индии праздновали на этой неделе. Политический деятель выступал во главе движения за независимость страны от Великобритании.