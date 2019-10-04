Судебные приставы добыли 19 млн рублей зарплаты за август для метростроителей

Приставы вновь помогли метростроителям с зарплатой: 19 млн рублей получили 285 рабочих из ЗАО «Тоннельный отряд-3», которое входит в структуру «Метростроя». Об этом «Фонтанке» 4 октября сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов.

«Исполнительные производства о взыскании задолженности по заработной плате с ЗАО «Тоннельный отряд-3» возбуждены в Полюстровском ОСП Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу. Всего на исполнение с начала года в отдел поступило 3209 удостоверений Комиссии по трудовым спорам на общую сумму более 154 миллионов рублей. Судебные приставы списали с расчетного счета компании денежные средства, которые были распределены между взыскателями. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением», – отрапортовали в службе.

Тема зарплат поднималась и 3 октября: на открытие станций метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» пришли несколько метростроителей, которые упомянули о невыплате зарплаты. О том, как губернатор Петербурга Александр Беглов открывал станции, читайте в материале «Фонтанки».

Напомним, что самый острый момент с невыплтой зарплат петербургским метростроителям возник в декабре 2019 года. Тогда налоговая инспекция заблокировала счета «Метростроя» из-за претензий о недоплаченных компанией почти 800 млн рублей налогов.