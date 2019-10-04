В Финляндии арестовали студента, устроившего нападение в училище в Куопио

Подозреваемый в нападении на колледж в Куопио арестован по решению уездного суда Северного Саво 4 октября. Ему вменяют убийство и девять покушений, сообщает Yle.

Раненный при задержании подозреваемый принял участие в заседании суда через видеосвязь из реанимации. После выписки его ждёт камера.

У полиции есть версия о мотиве преступления, однако пока в интересах следствия она не разглашается. Следователь отметил, что не считает произошедшее терактом.

В результате действий студента, устроившего резню в классе, погибла молодая гражданка Украины.

Как добавляет издание, в Куопио 4 октября приедет премьер-министр Антти Ринне. Он на месте ознакомится с ситуацией вокруг трагедии и пообщается с местными жителями.