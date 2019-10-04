В Финляндии арестовали студента, устроившего нападение в училище в Куопио
Подозреваемый в нападении на колледж в Куопио арестован по решению уездного суда Северного Саво 4 октября. Ему вменяют убийство и девять покушений, сообщает Yle.
Раненный при задержании подозреваемый принял участие в заседании суда через видеосвязь из реанимации. После выписки его ждёт камера.
У полиции есть версия о мотиве преступления, однако пока в интересах следствия она не разглашается. Следователь отметил, что не считает произошедшее терактом.
В результате действий студента, устроившего резню в классе, погибла молодая гражданка Украины.
Как добавляет издание, в Куопио 4 октября приедет премьер-министр Антти Ринне. Он на месте ознакомится с ситуацией вокруг трагедии и пообщается с местными жителями.
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