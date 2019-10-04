Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +6
$ 65.13р
71.30р
12:28 04.10.2019
Расширенный поиск

Происшествия
04.10.2019 12:17
Печать

Семья Боярских борется за соблюдение ПДД. Депутат жалуется, что на «месте мушкетёра» припарковалась Спецсвязь

Автомобиль Управления специальной связи по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уличил в неправильной парковке депутат Госдумы Сергей Боярский, сын актёра Михаила Боярского. Фотографию с фургоном на Невском проспекте, на перекрёстке с Большой Конюшенной улицей, он выложил ночью 4 октября в своём Twitter.

Скриншот из twitter.com/sergeyboyarskiy
Скриншот из twitter.com/sergeyboyarskiy

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

В комментарии к посту депутат в первую очередь обращается к «Фонтанке», как и многие обыватели, пишущие о нарушении в СМИ вместо того, чтобы сообщать напрямую в ГИБДД. «Фонтанка» пошла дальше и передала информацию в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также запросила комментарий у организации, которой принадлежит фургон.

Представители ФГУП в беседе с «Фонтанкой» предположили, что, вероятней всего, автомобиль припарковался в ближайшем от офиса клиента месте: предприятие занимается перевозками ценных грузов, и находиться дальше, чем в десяти метрах от места приема или передачи перевозимого они не могут. Точные причины подобной парковки в Спецсвязи обещали уточнить позднее.

Реклама

Зачем на этом месте несколько дней назад припарковался Михаил Боярский, причём навстречу движению, «Фонтанке» он не объяснил. По его словам, он ничего не нарушал. Позже его родственники объяснили журналистам, что отец ходил в аптеку на углу Невского и Конюшенной. Ажиотажное внимание к этой истории привлекла фраза, брошенная актёром в финале разговора с «Фонтанкой»: «Кто вы мне? Да мне насрать на вас». Общественный резонанс побудил «Фонтанку» доказать в фоторепортаже, что знаменитости не исключение, и на ПДД наплевать буквально половине города.

УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ещё не закончило проверку по факту нарушения ПДД на Невском водителем «Мерседеса» с номером ОСА, сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды. Срок административного расследования – два месяца.

Справка:

Управление специальной связи по Санкт-Петербургу и Ленинградской области является филиалом ФГУП ГЦСС и перевозит секретную корреспонденцию, ценные бумаги и деньги, ювелирные изделия и драгоценности, культурные ценности, наркосодержащие средства и психотропные вещества, оружие и опасные грузы. Так, в 2006 году организация перевезла 7 200 000 единиц хранения (11 000 тонн) фондов Российского государственного исторического архива в новое здание, расположенное в Московском районе Санкт-Петербурга, а в 2007 году – Российский государственный архив Военно-Морского Флота.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ГК «Эталон»
      04.10.2019 11:31

      ЖК «Эталон на Неве» аккредитован несколькими банками по программе «Военная ипотека»

      ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовали по программе «Военная ипотека» ЖК «Эталон на Неве», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 7 минутах пешком от станции метро «Елизаровская» на первой береговой линии Невы.
      ПСК
      04.10.2019 11:23

      ГК «ПСК» открыла на Невском офис продаж ЖК «Новый Невский»

      Офис находится рядом со строящимся жилым комплексом бизнес-класса, по адресу Невский проспект, 163б. Здание расположено в трёх минутах от ст. м. «Площадь Александра Невского» и выходит окнами на главную улицу города.
      ГК «КВС»
      04.10.2019 10:27

      В ЖК «Наутилус» началась отделка фасадов

      В жилом комплексе «Наутилус», который ГК «КВС» строит на берегу Матисова канала, начались работы по устройству фасадов. Внешний облик дома воплощен в современном экостиле, где соединены натуральные материалы, элегантный дизайн и высокие теплоизоляционные характеристики.
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      03.10.2019 18:00

      История продолжается на Царскосельских холмах

      В последние годы возрождается интерес к отечественной истории, в частности, дореволюционному периоду. Это проявляется и в научно-культурных изысканиях, и в возвращении исторических названий.
      ПАО «Группа ЛСР»
      03.10.2019 17:42

      Старт продаж первого видового дома «Морская набережная. SeaView» от «Группы ЛСР»

      «Группа ЛСР» представляет осеннюю премьеру в сегменте бизнес-класса – первый видовой дом жилого комплекса «Морская набережная. SeaView», который станет частью масштабного проекта «Группы ЛСР» на Васильевском острове.
      предоставлено компанией ГК «Ленстройтрест»
      03.10.2019 17:08

      Стартовали продажи квартир в корпусе №4 квартала «Юттери»

      ГК «Ленстройтрест» начала реализацию квартир в новом корпусе финского городка «Юттери», который возводится в Колпинском районе Петербурга. Покупателям доступны 298 лотов различных планировок и метражей. Срок завершения строительства объекта – сентябрь 2021 года.
      ПСК
      03.10.2019 16:30

      ЖК «Новый Невский» аккредитован первым банком

      Первым банком-партнёром дома бизнес-класса «Новый Невский» стал «СМП Банк». Финансовая организация уже сотрудничает с ГК «ПСК» в пяти других проектах.
      ПАО «Группа ЛСР»
      03.10.2019 16:20

      «Цветной город» и «Шуваловский» стали обладателями наград конкурса «Лидер строительного качества-2019»

      В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лидер строительного качества – 2019». Жюри высоко отметило два объекта «Группы ЛСР»: жилой комплекс «Цветной город» получил диплом II степени, а «Шуваловский» стал обладателем награды Гран-при.
      АО «Альфа-Банк»
      03.10.2019 15:42

      Alfa Business Forum 10 октября для компаний малого бизнеса и предпринимателей

      В Санкт-Петербурге 10 октября при поддержке Альфа-Банка состоится бизнес-форум Alfa Business Forum (18+) для компаний малого бизнеса и предпринимателей.
      Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
      03.10.2019 15:27

      Группа «Эталон» поздравила 9000-го покупателя с начала года

      3 октября в представительстве Группы «Эталон», расположенном в г. Мурманск, поздравили 9000-го покупателя с начала 2019 года.
      ГК «Эталон»
      03.10.2019 15:18

      ГК «Эталон ЛенСпецСМУ» ввела в эксплуатацию подземный паркинг «Дома на Обручевых»

      Служба Государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию подземного паркинга «Дома на Обручевых», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возвела в Калининском районе по адресу: ул. Обручевых дом 5, Литера А
      АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      03.10.2019 15:10

      ЖК NEWПИТЕР вышел в финал конкурса «Доверие потребителя»

      По результатам интернет-голосования жилой комплекс NEWПИТЕР вошел в число 4-х лучших комплексов и вышел в финал XII конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области».