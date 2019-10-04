Семья Боярских борется за соблюдение ПДД. Депутат жалуется, что на «месте мушкетёра» припарковалась Спецсвязь

Автомобиль Управления специальной связи по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уличил в неправильной парковке депутат Госдумы Сергей Боярский, сын актёра Михаила Боярского. Фотографию с фургоном на Невском проспекте, на перекрёстке с Большой Конюшенной улицей, он выложил ночью 4 октября в своём Twitter.

В комментарии к посту депутат в первую очередь обращается к «Фонтанке», как и многие обыватели, пишущие о нарушении в СМИ вместо того, чтобы сообщать напрямую в ГИБДД. «Фонтанка» пошла дальше и передала информацию в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также запросила комментарий у организации, которой принадлежит фургон.

Представители ФГУП в беседе с «Фонтанкой» предположили, что, вероятней всего, автомобиль припарковался в ближайшем от офиса клиента месте: предприятие занимается перевозками ценных грузов, и находиться дальше, чем в десяти метрах от места приема или передачи перевозимого они не могут. Точные причины подобной парковки в Спецсвязи обещали уточнить позднее.

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Зачем на этом месте несколько дней назад припарковался Михаил Боярский, причём навстречу движению, «Фонтанке» он не объяснил. По его словам, он ничего не нарушал. Позже его родственники объяснили журналистам, что отец ходил в аптеку на углу Невского и Конюшенной. Ажиотажное внимание к этой истории привлекла фраза, брошенная актёром в финале разговора с «Фонтанкой»: «Кто вы мне? Да мне насрать на вас». Общественный резонанс побудил «Фонтанку» доказать в фоторепортаже, что знаменитости не исключение, и на ПДД наплевать буквально половине города.

УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ещё не закончило проверку по факту нарушения ПДД на Невском водителем «Мерседеса» с номером ОСА, сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды. Срок административного расследования – два месяца.