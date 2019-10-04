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Город
04.10.2019 12:08
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Слили не туда. Петербургский метрополитен признал, что дождь на «Дунайской» не связан с прорывом коммуникаций

ГУП «Петербургский метрополитен» сообщил, что протечка на открытой вчера станции метро «Дунайская» не связана с пусковыми мероприятиями. Уборщики слили воду не туда. Напомним, и в социальных сетях, и в Telegram-каналах, и из уст в уста ранее уже распространилась версия о том, что водопад на «Дунайской» случился не просто так. Потоп на станции, произошедший фактически сразу же после открытия, многие назвали «саботажем» и «диверсией».

Как сообщает предприятие 4 октября на странице в соцсети, имела место банальная халатность персонала подрядной организации, осуществлявшего уборку помещений перед вводом станций в эксплуатацию. 

«Сотрудники слили воду в не предназначенное для этого место, – сообщает подземка. – В настоящее время станция работает в штатном режиме. Повреждений гидроизоляционного слоя и других конструкций нет». 

Больше всех в выяснении причин был заинтересован «Метрострой», который и так сильно критиковали за задержку в сдаче участка. Специалисты предприятия выехали на место и провели осмотр помещения для хранения уборочного инвентаря №138.

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«По результатам обследования было выяснено, что попадание воды в эскалаторную зону произошло по причине слива воды с полотерных машин в сливные трапы, расположенные в данном служебном помещении, – сообщает компания. – В то время как, согласно проекту, сливные трапы для сбора большого объема воды, в том числе для слива воды с уборочных машин, расположены в пассажирских зонах. Также сотрудниками «Метростроя» был произведен осмотр помещений на предмет нарушений гидроизоляционного слоя и трещин основных конструкций станции. В результате осмотра дефектов не обнаружено. Таким образом, была исключена версия попадания грунтовых вод». Вывод: «Водопроявление носит разовый характер и не влияет на дальнейшую безопасную эксплуатацию станции». 

Напомним, накануне со второй попытки были открыты три новые станции «Фрунзенского радиуса». Вскоре после завершения церемонии в сети было опубликовано видео, на котором эскалатор «Дунайской» заливает водой с потолка. Некоторые наблюдатели сочли произошедшее провокацией и отметили, что над эскалатором находятся технические помещения, где нет коммуникаций. Особенную пикантность происходящему придавало заявление губернатора, что задержка в открытии станций была использована на то, чтобы обеспечить их полную безопасность.


© Фонтанка.Ру

Справка:

История строительства Фрунзенского радиуса началась в 2014 году – именно тогда городские власти и компания «Метрострой» заключили контракт на продолжение фиолетовой ветки метро. Стоимость соглашения составила 26 млрд рублей, при этом «Метрострой» неоднократно заявлял о необходимости повышения цены контракта.

Первоначально открытие станций было запланировано на конец 2017 года, однако исполнить задумку не удалось. После этого за контрольную точку был взят чемпионат мира по футболу-2018, а к стоимости контракта прибавили 3 млрд рублей. Футбольный праздник прошел, а дедлайн сдвинулся на декабрь 2018 года. Стоимость контракта тем временем выросла до 33,9 млрд рублей. С течением времени отношения между компанией «Метрострой» и городскими властями последовательно ухудшались.

После того, как в декабре 2018 года станции не удалось открыть, в январе 2019-го Смольный принял решение расторгнуть с «Метростроем» все соглашения. Однако уже через 10 дней власти передумали, увеличили размер аванса, а также установили новый срок – 1 сентября 2019 года. В конце августа Смольный сообщил, что станции откроются 5 сентября, но в день «икс» передумал, сославшись на безопасность.

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