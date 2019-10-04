Полиция задержала участников вооруженного нападения на консервный завод на Кубани

Задержаны семеро участников перестрелки на консервном заводе «Кубанские деликатесы» в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края. Об этом 4 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу отдела МВД по Славянскому району.

В полиции агентству сообщили, что личности всех участников конфликта установлены. Его причиной, по данным МВД, мог стать спор компаний за право управления предприятием.

Глава Славянского района Роман Синяговский в беседе с корреспондентом «Интерфакса» предположил, что инцидент связан с «конфликтом собственников, который неожиданно для всех вылился в острую фазу».

Ранее сообщалось, что группа из восьми человек, вооруженных огнестрельным оружием, утром 4 октября ворвалась на завод «Кубанские деликатесы». Неизвестные расстреляли двоих охранников, те госпитализированы с пулевыми ранениями. Захватчики пытались взять в заложники находившихся внутри людей, однако в итоге отпустили их и забаррикадировались внутри здания.

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Завод «Кубанские деликатесы» был основан в 2003 году, занимается консервированием фруктов и овощей. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», владеют заводом в равных долях Иван Радченко и Владимир Скрипка.