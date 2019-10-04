"Порошенко пригласил меня сам". Экс-президента Украины будет защищать адвокат из России

Известный российский адвокат Илья Новиков вошёл в команду юристов, которые защищают бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом 4 октября сообщил сам юрист на свой странице в Facebook.

«Президент Порошенко пригласил меня присоединиться к команде его юристов, оппонирующих ДБР (Державне бюро розслідувань – государственное бюро расследований. – Прим. ред.) по производствам, возбужденным по заявлениям Андрея Портнова», – сообщил Новиков.

Адвокат, известный своей защитой в России граждан Украины, в том числе Надежды Савченко и участника «керченского инцидента» капитана катера «Бердянск» Романа Мокряка, отметил, что в новом деле ему пригодится российский опыт.

«Работа адвоката в России при всех ее сложностях, конечно, дает хорошую закалку в отношении политически мотивированных уголовных процессов», – добавил адвокат.

В свою очередь, сайт партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» уточняет, что привлечение Новикова «целесообразно» с учётом того, что расследования были начаты по заявлениям бывших подчинённых экс-президента Виктора Януковича.

«Производство было начато по заявлению экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова. В этой ситуации привлечение российского адвоката абсолютно целесообразно. Илья Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику в Украине. Новиков защищает и российских оппозиционеров, занимает активную гражданскую позицию – последовательно выступает против политических репрессий Путина», – заявляет сайт «ЕС» в пятницу, 4 октября.

Андрей Портнов вернулся на Украину накануне вступления Владимира Зеленского в должность президента. С 2014 года он жил за границей. При президенте Януковиче Портнов, в частности, курировал судебную реформу.

В начале сентября в отношении Петра Порошенко расследовались сразу 13 дел. После лишения депутатов Верховной рады неприкосновенности генпрокурор Украины Руслан Рябошапка выражал готовность требовать ареста Порошенко. 11 сентября к преследованию экс-президента подключилось Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Через два дня Порошенко после многократного игнорирования требования явиться на допрос, пришел пообщаться со следователями. 15 сентября пятого президента Украины допросили и в НАБУ.