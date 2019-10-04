В Иране задержана российская журналистка. Юлию Юзик обвинили в работе на спецслужбы Израиля

В Тегеране задержана российская журналистка Юлия Юзик. Информацию об этом днем 4 октября подтвердил пресс-атташе дипмиссии РФ Андрей Ганенко.

«Посольство в курсе, разбираемся с ситуацией», – заявил он РИА Новости.

Час назад о задержании россиянки написал в Facebook ее бывший муж, журналист Борис Войцеховский.

«Вчера журналист Юлия Юзик была задержана в Тегеране и помещена в камеру. В субботу состоится суд. Ей грозит до 10 лет тюрьмы», – сообщил он.

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По словам Войцеховского, раньше Юзик работала в столице Ирана по профессии. На днях по приглашению она снова поехала в Тегеран. В аэропорту у нее якобы отобрали паспорт, пообещав вернуть на вылете из страны.

«Однако же накануне, выломав дверь в ее номер, Юлю забрали сотрудники Корпуса стражей Исламской революции прямо из гостиницы. Позвонить в Москву ей разрешили вчера вечером, да и то на минуту. Вот все, что она успела сказать: сидит на полу в камере, связи нет, в субботу суд. Ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Это лет 10, минимум. Если кто чем-то может помочь — помогите!» – пишет журналист.