В Иране задержана российская журналистка. Юлию Юзик обвинили в работе на спецслужбы Израиля
В Тегеране задержана российская журналистка Юлия Юзик. Информацию об этом днем 4 октября подтвердил пресс-атташе дипмиссии РФ Андрей Ганенко.
«Посольство в курсе, разбираемся с ситуацией», – заявил он РИА Новости.
Час назад о задержании россиянки написал в Facebook ее бывший муж, журналист Борис Войцеховский.
«Вчера журналист Юлия Юзик была задержана в Тегеране и помещена в камеру. В субботу состоится суд. Ей грозит до 10 лет тюрьмы», – сообщил он.
По словам Войцеховского, раньше Юзик работала в столице Ирана по профессии. На днях по приглашению она снова поехала в Тегеран. В аэропорту у нее якобы отобрали паспорт, пообещав вернуть на вылете из страны.
«Однако же накануне, выломав дверь в ее номер, Юлю забрали сотрудники Корпуса стражей Исламской революции прямо из гостиницы. Позвонить в Москву ей разрешили вчера вечером, да и то на минуту. Вот все, что она успела сказать: сидит на полу в камере, связи нет, в субботу суд. Ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Это лет 10, минимум. Если кто чем-то может помочь — помогите!» – пишет журналист.
Справка:
Юлия Юзик родилась 23 февраля 1981 года в Донецке Ростовской области. Училась в Ростовском государственном университете и работала репортером в региональном корпункте «Комсомольской правды».
С октября 2001 года живет в Москве. В столице Юзик работала в редакции «Комсомольской правды» и в журнале «Русский Newsweek». С 2003 года занимается литературной работой и журналистскими расследованиями.
В ноябре 2003-го издательство «Ультра.Культура» выпустило ее книгу «Невесты Аллаха», которая переиздана в девяти зарубежных странах. Затем написала книгу «Бесланский словарь». В этих книгах Юзик занимала, по мнению критиков, «протеррористическую позицию». Федеральная власть в книгах Юзик предстает в роли оккупанта.
Женщина неоднократно признавалась, что ей импонирует фигура Джохара Дудаева и так называемая «Чеченская Республика Ичкерия».
Баллотировалась в депутаты Госдумы от Дагестана в 2016 году.