«Исключить доступ к контенту». Facebook и Минюст США спорят о законности доступа к перепискам пользователей

Генеральный прокурор США Уильям Барр призвал главу Facebook Марка Цукерберга сохранить дефект в сквозном шифровании переписок пользователей соцсети, чтобы власти могли видеть содержимое диалогов. Об этом 4 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The New York Times.

В распоряжении американского издания оказался текст письма генпрокуроров США, Великобритании и Австралии, которые указывают на важность сохранения так называемого «бэкдор» (намеренно оставленный разработчиком дефект, позволяющий получить доступ к зашифрованной переписке. – Прим. ред.). Просьбу силовики объясняют борьбой с терроризмом, организованной преступностью и детской порнографией, которая невозможна без законного доступа к зашифрованным сообщениям.

«Компании не должны намеренно разрабатывать свои системы таким образом, чтобы исключить любые возможности доступа к контенту, даже для предотвращения или расследования наиболее серьезных преступлений», – говорится в письме.

В свою очередь, в Facebook заявили, что уважают органы правопорядка. Однако люди имеют право на приватное общение в Интернете, уточнил представитель соцсети Энди Стоун. The New York Times напоминает, что сегодня многие технологические компании выступают за сильное шифрование, ссылаясь на необходимость защиты пользователей по всему миру, в том числе журналистов и оппозиционеров, а Facebook управляет не только одноимённым мессенджером, но также Instagram и WhatsApp. Каждым приложением на данный момент пользуются уже более 1 млрд человек.

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В конце сентября генпрокурор США Уильям Барр дал задание министерству юстиции открыть антимонопольное расследование в отношении Facebook. Американские власти обеспокоены расширением социальной сети за счет покупок разных новых стартапов.

Стоит отметить, что и сами разработчики популярных интернет-сервисов не всегда пользуются дырками в защите приватности для законных целей. В начале октября инженер Yahoo признался, что взламывал аккаунты клиентов и коллег в поисках приватных фото и видео. Мужчине грозит 5 лет тюрьмы.

Заявления американских властей о необходимости большей прозрачности Facebook звучат на фоне громких новостей о том, что сами американские спецслужбы вербуют русскоязычных агентов с помощью таргетированной рекламы.