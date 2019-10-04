ЖК «Эталон на Неве» аккредитован несколькими банками по программе «Военная ипотека»

ГК «Эталон»

ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовали по программе «Военная ипотека» ЖК «Эталон на Неве», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 7 минутах пешком от станции метро «Елизаровская» на первой береговой линии Невы.

Купить квартиру в комплексе класса бизнес-лайт по программе «Военная ипотека» от ПАО Банк «ФК Открытие» можно при внесении первоначального взноса от 20% стоимости приобретаемого жилья. Процентная ставка составляет от 9,1% годовых. Ипотека предоставляется на срок от 1 года до 25 лет. Максимальная сумма кредита 2,73 млн руб.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.open.ru

Оформить военную ипотеку в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» можно при условии внесения первоначального взноса в размере от 20% стоимости квартиры. Максимальная сумма кредита составляет 2,57 млн рублей. Срок кредитования – от 1 года до 20 лет, процентная ставка при этом составит от 10%.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.bspb.ru

«Эталон на Неве» строится по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 70, корп. 2, лит. Е. Жилой комплекс насчитывает 838 квартир – от студий до пятикомнатных, а также наземный и подземный паркинги. Благодаря архитектурным решениям ЖК «Эталон на Неве» 70% квартир будут с уникальными видовыми характеристиками. Квартиры на верхних этажах комплекса будут иметь выход на собственную террасу, также в составе комплекса запроектированы «городские виллы» – двухуровневые квартиры с отдельным входом с набережной.

Проект реализуется в два этапа, завершение строительства первой очереди запланировано на 1 квартал 2021 года, второй очереди – на 1 квартал 2022 года.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

ПАО Банк «ФК Открытие» лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Эталон на Неве» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/etalon-na-neve/