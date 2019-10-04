«Мы уже ничего не ждём». Российские авиакомпании хотят получить миллиард компенсации после запрета полетов в Грузию, но на многое не рассчитывают

Авиакомпания «Победа» попросит у правительства компенсации за недополученную прибыль из-за закрытия авиасообщения с Грузией. С июня 2019 года российские перевозчики потеряли больше одного миллиарда рублей.

Как пишет 4 октября «Коммерсантъ», «Победа» уже подготовила соответствующее письмо в Минтранс, подробности не разглашаются. Потери этой компании составили около 500 миллионов рублей. При этом руководство «Аэрофлота», S7, «Уральских авиалиний», Red Wings и Smartavia на компенсации всерьёз не рассчитывает: «Мы уже ничего не ждём», – прокомментировали 4 октября представители одной из компаний.

Как сообщили в секретариате вице-премьера Максима Акимова, к середине октября Минтранс и Минэкономики закончат работу над методикой по расчету убытков отрасли. О том, что, по его мнению, уже пора снять ограничения на полёты в Грузию, 25 сентября сообщил глава МИД Сергей Лавров.

После запрета большие потери понесла и грузинская сторона: в июле 2019 года представители туристического сектора недосчитались 60 миллионов долларов, министерство экономики страны сообщило о падении пассажиропотока в крупнейших аэропортах страны.

О том, что шесть российских авиакомпаний могут рассчитывать на компенсацию убытков, было официально объявлено 25 июня, через несколько дней после запрета на полёты в Грузию. Такие меры правительство предприняло после антироссийских выступлений в Тбилиси.