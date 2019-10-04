ГК «ПСК» открыла на Невском офис продаж ЖК «Новый Невский»

ПСК

Офис находится рядом со строящимся жилым комплексом бизнес-класса, по адресу Невский проспект, 163б. Здание расположено в трёх минутах от ст. м. «Площадь Александра Невского» и выходит окнами на главную улицу города.

Расположение офиса позволяет проникнуться атмосферой будущего дома. Характер локации задаёт близость к Невскому проспекту – его от жилого комплекса отделяют всего 50 шагов. Такое расстояние даёт ощущение присутствия в центре, но при этом достаточно для сохранения камерности и тишины. Это первый за последние 10 лет проект бизнес-класса в таком приближении к центральной улице.

Получить представление о внутренних пространствах «Нового Невского» помогает дизайн офиса, где предметы интерьера дублируют отделку дома. Входная дверь снабжена кноккером – дверным молотком, которым будут оборудованы все квартиры в проекте. Покупатели могут посидеть в глубоких креслах напротив камина и прочувствовать будущую атмосферу дома, где камин станет сердцем входной группы. Такое решение — дань архитектурным традициям богатых домов Петербурга XIX века.

В каминном зале офиса покупателям доступна виртуальная экскурсия по объекту. На широком LED-экране транслируется финальный вид дома — его архитектура, внутренний двор, отделка помещений, варианты квартир. Здесь же расположен макет, который позволяет рассмотреть дом со всех сторон. Технические детали комплекса представлены в буклетах с планировками.

ПСК

ЖК «Новый Невский» представляет собой два семиэтажных корпуса на 120 квартир с подземным паркингом на 89 мест. Последний этаж отдан под видовые квартиры с террасами, откуда открывается вид на городскую панораму. Главный корпус оформлен в трёх архитектурных стилях, что созвучно традиционной городской застройке центра Петербурга.

Окончания строительства запланировано на IV квартал 2021 года. Сейчас на строительной площадке ведутся работы нулевого цикла, а банки аккредитуют проект. Первым банком-партнёром стал «СМП Банк». Параллельно с «Новым Невским» ПСК возводит ещё один дом бизнес-класса в исторической части Выборгского района, жилой комплекс в Пушкинском районе, а также два апарт-комплекса в Выборгском районе. О каждом проекте готовы рассказать в офисе продаж, который работает с 10 до 20 по будням и с 11 до 19 по выходным.

АО «СМП Банк» лицензия Центрального банка №3368 от 16.12.2014г.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Новый Невский» – застройщик ООО "Тележная 32", проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/