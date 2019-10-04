«Еще более масштабный». МИД Украины анонсировал новый обмен с Россией удерживаемыми лицами

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал новый обмен удерживаемыми лицами с Россией. Сделка завершится уже на следующей неделе, сказал глава внешнеполитического ведомства Киева в эфире телевизионного ток-шоу.

«В ближайшее время, и это уже буквально, я надеюсь, на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен (удерживаемыми лицами. – ИФ)», – цитирует слова Пристайко «Интерфакс» 4 октября.

Никаких иных деталей по предстоящему обмену глава украинского МИД не сообщил. Ожидалось, что вопрос обмена мог обсуждаться на встрече контактной группы по Донбассу в Минске 1 октября. Однако после встречи сообщалось, что обмен пленными по формуле «200 на 70» не обсуждался.

В конце сентября уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Россия якобы незаконно удерживает 113 украинских граждан.

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«В пенитенциарных учреждениях России и на территории Крымского полуострова незаконно содержатся 113 граждан Украины, в том числе 89 крымских татар», – сказала Денисова на совещании ОБСЕ 24 сентября.

Денисова тогда отметила, что работа по возвращению граждан Украины домой продолжается. В начале сентября при непосредственном участии украинского омбудсмена Москва и Киев провели обмен заключенными по формуле «35 на 35». В результате на Украину вернулись Олег Сенцов, Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Павел Гриб и арестованные в Чёрном море моряки, участники «керченского инцидента». В числе вернувшихся в Россию – журналист Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении рейса MH17 Владимир Цемах.

После первого обмена Киев передал Москве новые списки. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков тогда заявил, что «никто априори возможность и целесообразность такого процесса (продолжение обмена. – Прим. ред.) не исключает».