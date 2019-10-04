Сотрудники ФСИН устроили перестрелку, один из них госпитализирован

В результате перестрелки между сотрудниками отдела ФСИН по Ингушетии пострадал один человек. Об этом 4 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным издания, инцидент произошел вечером накануне в районе села Яндаре. Источник агентства уточнил, что, по предварительной информации, «перестрелка произошла между сотрудниками ФСИН, службы безопасности ведомства и СИЗО».

«На обочине автодороги в районе села Яндаре Назрановского района остановился сотрудник ФСИН, к нему подъехала "Лада Приора", где находились сотрудники собственной безопасности ведомства и двое сотрудников СИЗО №1. Сотрудник ФСИН из машины "Лада Гранта" выстрелил в одного из сотрудников следственного изолятора из своего табельного пистолета», – рассказал собеседник «Интерфакса».

Пострадавший получил ранение в грудь, он госпитализирован. Для выяснения обстоятельств задержаны все участники инцидента.