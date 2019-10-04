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Происшествия
04.10.2019 11:18
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Любительница чужих карманов не захотела возвращаться в застенки и предпочла прыжок. Она под конвоем в больнице

Оперативники полиции Кировского района Петербурга нашли в квартире в Горелово беглянку, которая прожила несколько месяцев в изоляторе и сбежала от суда, когда дело шло к приговору за воровство. Теперь у нее сломаны ноги. 

По информации «Фонтанки», оперативники постучались в квартиру на Дачной улице в Горелово в девять утра 3 октября. Там они рассчитывали найти 24-летнюю барышню, которая с декабря прошлого года числится в розыске как обвиняемая в кражах. Девушка предпочла рискнуть и остаться на свободе, но прыжок не удался. Пролетев два этажа, она неудачно приземлилась и сломала обе ноги, теперь возле ее палаты в больнице на Авангардной выставлен спецпост. 

Судя по картотеке Выборгского районного суда, женщина знакома с тем, что ей грозит после выписки. Ее арестовали в августе 2017 года, меру продлевали минимум трижды, и новый 2018 год она встретила за решеткой. До суда дело дошло к февралю, ее пытались привлечь за карманные кражи. По одному из эпизодов в значительном размере на территории Выборгского района она работала с подельницей. 

К следующей зиме суд все еще ни к чему не пришел, отпущенная на волю дама перестала приходить на заседания. 29 ноября 2018 года производство было приостановлено, а подсудимая объявлена в розыск. 

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До этого подсудимая трижды привлекалась за кражи: кошелька из сумки в поликлинике, смартфона из кармана на почте, того и другого в магазине. Все потерпевшие прислушались к извинениям подсудимой, почти во всех случаях она возместила ущерб, и дела были закрыты по примирению сторон. У беглянки родом из Оренбурга двое малолетних детей.

 

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