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Бывшего сотрудника полиции безопасности Эстонии осудили за шпионаж в пользу России. Ранее он признавался «сотрудником года»
Экс-сотрудник полиции безопасности Эстонии (КАПО) Владимир Куликов приговорен к пяти годам заключения за шпионаж в пользу России. Как сообщает портал EER, 4 октября приговор вступил в силу.
Куликов уволился из полиции безопасности в 2012 году из-за полученной на службе травмы. До этого он был одним из лучших сотрудников, рассказывали в КАПО. Он был награжден орденом Орлиного креста, признавался сотрудником года. В отставке стал тренером по дзюдо. Его обвинили в разведывательной деятельности против Эстонии, а также в создании антиэстонских связей. Впрочем, детали обвинения не разглашаются.
Справка:
Напомним, шпионские скандалы сотрясают Эстонию регулярно. В феврале 2019 года за шпионаж в пользу России к длительным срокам были приговорены Денис Метсавас и его отец Петр Волин. 15 и 6 лет лишения свободы, соответственно. Мужчины признались в государственной измене и передаче секретных сведений российским спецслужбам.
В апреле 2018 года за сотрудничество с ГРУ к четырём годам лишения свободы был приговорен предприниматель из Тарту Илья Тихановский.
В сентябре 2018 года почти 2 года тюрьмы получил гражданин республики Евгений Славин. Он был признан виновным в сборе информации для российской разведки. Сторона обвинения утверждала, что Славин сфотографировал место будущего аэродрома ВВС НАТО в Эстонии.