Бывшего сотрудника полиции безопасности Эстонии осудили за шпионаж в пользу России. Ранее он признавался «сотрудником года»

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Напомним, шпионские скандалы сотрясают Эстонию регулярно. В феврале 2019 года за шпионаж в пользу России к длительным срокам были приговорены Денис Метсавас и его отец Петр Волин. 15 и 6 лет лишения свободы, соответственно. Мужчины признались в государственной измене и передаче секретных сведений российским спецслужбам.

В апреле 2018 года за сотрудничество с ГРУ к четырём годам лишения свободы был приговорен предприниматель из Тарту Илья Тихановский.

В сентябре 2018 года почти 2 года тюрьмы получил гражданин республики Евгений Славин. Он был признан виновным в сборе информации для российской разведки. Сторона обвинения утверждала, что Славин сфотографировал место будущего аэродрома ВВС НАТО в Эстонии.