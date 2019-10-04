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Общество
04.10.2019 11:06
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«Особый статус» Донбасса Верховная рада согласует с Москвой. Референдум под вопросом

Законопроект об особом статусе Донбасса стоит согласовать с Кремлём, а общеукраинский референдум по этому вопросу может сорвать мирное урегулирование. Об этом 4 октября заявил депутат от фракции сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа» и глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко.

«Все, что будет касаться статуса Донбасса, как мы примем в Раде эти законы, это будет не только решение Верховной рады, но это будет и согласованная с РФ позиция. И наши попытки вынести этот вопрос (об особом статусе Донбасса. – Прим. ред.) на референдум теоретически могут быть восприняты Россией как попытка Украины не выполнять свои обязательства, и это может сорвать мирные договоренности», – цитирует РИА Новости Богдана Яременко со ссылкой на телеканал «112 Украина».

В минувшую среду лидеры самопровозглашенных ДНР и ЛНР в совместном заявлении после согласия Киева на «формулу Штайнмайера» заявили, что любые изменения законопроекта об особом статусе Донбасса должны быть согласованы с ними.

«Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления», – сказано в заявлении Пушилина и Пасечника.

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До этого Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях и принятие закона об особом статусе Донбасса возможно только при условии перехода под контроль Украины границы непризнанных республик и РФ.

Подписанная Украиной «формула Штайнмайера» предполагает введение «временного» особого статуса для Донбасса в день проведения выборов и «постоянного» в случае признания выборов международными институтами. Согласие Украины на сценарий примирения, который, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, не предполагает «плана Б» и уже является уступкой Киеву, вызвало протесты в Киеве. «Я слышу вас, и поверьте: я никогда не сдам Украину», – прокомментировал накануне выступления обеспокоенных граждан Владимир Зеленский.

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