В Петербурге поймали поклонника чужих Lexus. Он собрал автопарк на 30 миллионов

Петербургская полиция задержала предполагаемого афериста, который год назад проредил автопарк лизинговых компаний. Страсть к машинам премиум-класса уложили в уголовные дела о мошенничестве более чем на 30 млн рублей, и это ещё не предел.

Как стало известно «Фонтанке» 4 октября, два дня назад в руки оперативников уголовного розыска попал 45-летний уроженец Киева, обосновавшийся в Шлиссельбурге. Он должен быть хорошо знаком автосалонам официального дилера Lexus на Руставели и Шереметьевской, в которые, по версии следствия, зачастил летом прошлого года. А к осени в полицию одно за другим стали поступать заявления об исчезнувших автомобилях.

Представители ООО «Балтийский лизинг», АО «Европлан» и «ВТБ Лизинг» рассказывали однотипное: в салонах заключали договор лизинга, а после клиент исчезал с приглянувшейся моделью. В выборе подозреваемый был постоянен и каждый раз уезжал на Lexus LX 570. Сейчас в деле фигурируют четыре автомобиля общей стоимостью в 30 млн 149 тысяч рублей.

Подозреваемый задержан. В прошлом ему уже приходилось общаться с правоохранителями в качестве фигуранта дела об обороте наркотиков и отвечать за разбой ещё по Уголовному кодексу РСФСР. По данным СПАРК, бизнеса за ним не числится. Полицейские проверяют мужчину на причастность к аналогичным исчезновениям престижных машин.