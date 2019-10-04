Повеселились и пошли кататься на машине родственников: в Ленобласти погибли водитель и пассажир

ДТП произошло ранним утром 4 октября в Тосненском районе Ленинградской области. Запчасти от Audi разбросало по кювету.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась около 5:40 на 85-м километре автодороги Павлово – Мга – Любань – Оредеж – Луга. По предварительным данным, 22-летний парень на автомобиле Audi A3 по неустановленной причине съехал в кювет и врезался в препятствие.

В группе «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД добавляют, что «приятели после ночного веселья взяли машину у родственников покататься». При этом у водителя не было прав.

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В результате ДТП водитель и его 18-летний пассажир погибли на месте. ГИБДД ведет проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.