В ЖК «Наутилус» началась отделка фасадов

ГК «КВС»

В жилом комплексе «Наутилус», который ГК «КВС» строит на берегу Матисова канала, начались работы по устройству фасадов. Внешний облик дома воплощен в современном экостиле, где соединены натуральные материалы, элегантный дизайн и высокие теплоизоляционные характеристики.

К началу октября на стройплощадке ЖК «Наутилус» уже завершено возведение монолитных стен и внутренних перегородок всех четырех корпусов, ведутся работы по кровле, разводке инженерии, монтажу окон и витражей. Уже начались внутренние работы по штукатурке стен и стяжке полов. Кроме того, строители приступили к устройству фасадов.

Внешняя отделка ЖК «Наутилус» выполнена по системе вентилируемого фасада с облицовкой терракотовыми плитами. Вентфасад состоит из металлических профилей, высокоэффективного утеплителя и защитной облицовки, что создает надежный многофункциональный барьер. Прослойка воздуха дополнительно препятствует выходу тепла и при этом позволяет дому «дышать», избавляя от сырости и появления грибка. Терракотовые плиты надежно защищают от ветра, солнечных лучей, осадков и в составе конструкции дают высокую тепло- и звукоизоляцию.

«Вентфасады из керамических плит «Терракота» для Петербурга – относительно новый материал. Такая фасадная отделка пришла к нам из Европы, где эко-строительство начало развиваться уже более 30 лет назад. Терракота дает возможность совместить экологичность и современный дизайн. Фасад из терракоты – «живой», он по-разному играет оттенками в зависимости от времени дня и погоды. При этом материал прочный и у него есть свойство самоочистки. Даже через многие десятилетия такой фасад будет выглядеть, как новый. Для нас терракота стала идеальным решением, подчеркивающим концепцию ЖК «Наутилус». Комплекс разместился вдоль канала рядом с Финским заливом и объединил исторические традиции Санкт-Петербурга, задуманного как Северная Венеция, современный уровень комфорта и уникальное по красоте природное окружение», – отметила Надежда Виролайнен, заместитель управляющего по проектированию ГК «КВС».

Комплекс состоит из 4-ех пятиэтажных домов с закрытыми зелеными дворами. Ландшафтный дизайн выполнен в стиле стимпанк, отражающем тему изобретений, путешествий и новых открытий.

Все квартиры в комплексе сдаются с чистовой отделкой, выполненной по авторскому дизайн-проекту. Среди планировок можно найти необычные форматы: квартиры с террасами, мансардными окнами, большой кухней-гостиной, с окнами в ванной. Большинство квартир – видовые.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Наутилус» – застройщик ООО "КВС-КРАСНОСЕЛЬСКИЙ", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-nautilus/dokumenty/