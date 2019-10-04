«Нам сейчас не до вас, у нас стреляют». Завод «Кубанские деликатесы» захватили неизвестные, есть пострадавшие

Группа из восьми человек, вооруженных огнестрельным оружием, утром 4 октября ворвалась на завод «Кубанские деликатесы» в Славянском районе Краснодарского края. Об этом сообщают источники «Интерфакса».

По данным издания, неизвестные расстреляли двоих охранников, те госпитализированы с пулевыми ранениями. Захватчики пытались взять в заложники находившихся внутри людей, однако в итоге отпустили их и забаррикадировались внутри здания, ведутся переговоры. В приемной директора «Интерфаксу» ответили коротко: «Нам сейчас не до вас, у нас стреляют».

Отметим, завод «Кубанские деликатесы» был основан в 2003 году, занимается консервированием фруктов и овощей. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», владеют заводом в равных долях Иван Радченко и Владимир Скрипка.