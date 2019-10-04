Оператор Пулково: «Победа» может возобновить международные полеты из Петербурга

Бюджетная «дочка» «Аэрофлота» авиакомпания «Победа» может возобновить международные полеты из петербургского аэропорта Пулково. Об этом сообщил 4 октября на пресс-конференции заместитель генерального директора управляющей компании«Воздушные ворота Северной столицы» Евгений Ильин.

По его словам, в зимнем расписании лоукостера заграничных рейсов не значится, но «перспективы (возобновления. – Прим. ред.) однозначно есть», – сказал он. «Рассчитываем, что это скоро случится», – сказал Ильин.

Он также подчеркнул, что по российским направлениям в январе–августе 2019 года пассажиропоток «Победы» вырос на 77% – до 519 тысяч человек.

Ранее «Победа» отказалась от международных рейсов из Пулково, поскольку проверки ФСБ якобы срывали ей график полетов.