На проезд по мосту Бетанкура уходит полчаса. В пробках вспоминают Терминатора

Транспортный коллапс наблюдается утром 4 октября на части Василеостровского и Петроградского районов. Стоят мост Бетанкура, ведущая к нему набережная Макарова, Петровский проспект, Крестовский проспект, Пионерская улица, ведущая на Крестовский через Лазаревский мост.

4 и 5 октября действуют ограничения движения в связи с проведением бизнес-форума Synergy Global Forum на «Газпром Арене» на Крестовском острове. В частности, анонсировалось введение движения по полосам на Крестовском проспекте, частичные перекрытия Рюхиной улицы, на которой стоит станция метро «Крестовский остров», и улицы Савиной, ведущей с Петровского острова к Большому Петровскому мосту на Крестовский остров. Судя по всему, эти ограничения по цепочке докатились до соседнего острова Декабристов через мост Бетанкура, где по утрам обычно и без того весьма плотно. Кроме того, на съезде с моста на Ждановскую улицу очевидцы отметили в «Яндекс.Картах» ДТП.

Пользователи в «Яндекс.Навигаторе» пишут, что Большой Петровский мост перекрыт и всех разворачивают, сетуют на недостатки транспортной организации форума, а также поминают участвующего в нём Арнольда Шварценеггера, известного своей ролью в фильме «Терминатор».

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Шварценеггер прибыл в Санкт-Петербург днём 3 октября. Организаторы Synergy Global Forum пригласили его как успешного бизнесмена, заработавшего свой первый миллион к 30 годам и продолжающего активно заниматься инвестированием.

В целом в Петербурге сейчас «жёлтые» 4 балла, утренний максимум составил обычные для осени 7 баллов.