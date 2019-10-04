Пожар на Софийской. Посмотрите, как горел склад с пластмассой на 4,5 тыс. квадратных метров

Масштабный пожар в промзоне Колпинского района Петербурга «развлек» петербуржцев утром 4 октября. Ангар уничтожен полностью, а вместе с ним, вероятно, и товары на миллионы рублей.

«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Одноэтажный металлический ангар на Софийской улице в Петро-Славянке загорелся в пять утра 4 октября. На тот момент в здании, которое занимает компания «Технопласт», на смене находились 22 человека, их успели спасти.

Через 20 минут после прибытия первых машин МЧС, в 5.40 утра, ранг пожара пришлось повышать: пластмасса разгоралась быстро, помогал ветер в промзоне. Еще через двадцать минут ситуация усугубилась, и пожару был присвоен третий из пяти возможных номеров сложности. Обуздать пламя удалось к семи утра, еще через два часа большая часть спасателей (а в пиковый момент на месте работали 156 человек) разъехалась, добивать огонь остались 66 сотрудников и 16 автомобилей.

Через четыре часа после начала пожара горит все еще масштабно – на площади в 400 квадратных метров. Всего же, по словам главы регионального управления МЧС Алексея Аникина, огонь занял площадь в 4,5 тысячи квадратных метров, у здания обрушилась крыша.

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На месте работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория. По состоянию на 10 утра о результатах сделанных ею замеров не сообщалось. В администрации Колпинского района отметили, что жилые дома от места пожара далеко и жалоб от горожан не поступало.

ООО «Технопласт» зарегистрировано в 2014 году Василием Медведевым, который, судя по данным СПАРК, ведет бизнес по производству пластиковых изделий с 2011 года. До «Технопласта» в Петро-Славянке у него были еще две компании с таким же названием – на набережной Обводного канала и на Растанной улице. За всеми его компаниями были сертификаты на производство пластиковых защитных очков и лицевых щитков.

Выручка в 2018 году – 232 млн рубля, фирма принесла Василию Медведеву в прошлом году 5 млн рублей чистой прибыли.

В строчке «заемные средства» по последнему бухгалтерскому отчету значится 15,8 млн рублей, но по сравнению с предыдущим годом долговая нагрузка на компанию снизилась.

Никаких претензий от контрагентов к «Технопласту» в картотеке арбитражного суда не значится.

Информации о проверках МЧС в СПАРКе не значится. Сам Медведев от комментариев отказался, сославшись на занятость – в настоящее время он беседует со следователем.