От Лондона до Астрахани. В Пулково рассказали о новых направлениях в зимнем расписании

Расписание петербургского аэропорта Пулково в зимнем сезоне-2019/2020 (начинается с 4 октября) пополнится шестью новыми маршрутами. Об этом рассказал 4 октября заместитель директора управляющей компании «Воздушные ворота Североной столицы» Евгений Ильин.

Абсолютными новинками станут рейсы «Победы» в Астрахань и «Алросы» в Новокузнецк. Также в зимнюю маршрутную сеть попадут четыре маршрута, запущенные в летнем сезоне. Среди них рейсы Wizz Air в Лондон, S7 Airlines в Иркутск, Lucky Air в Куньмин (Китай), «Азимута» в Элисту.

По итогам 8 месяцев 2019 года пассажиропоток Пулково вырос на 8,5%. По итогам всего года темпы сохранятся на уровне 8,5–9%, прогнозируют в ВВСС. «Чуть не дотянем до 20 млн», – сказал Евгений Ильин. В 2020 году рост ожидается на уровне 7%. Введение электронных виз начнет влиять на турпоток только во второй половине следующего года, считает оператор.

Для сравнения: в 2018 году пассажиропоток Пулково вырос на 12,4%, до 18,1 млн человек.