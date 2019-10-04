На Украине до аэропорта Львова не дотянул самолёт Ан-12. При аварийной посадке погибли люди

Грузовой самолет Ан-12 совершил аварийную посадку недалеко от аэропорта Львова утром 4 октября. По предварительной информации, у него кончилось топливо, и до полосы он не дотянул. Есть информация о погибших.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины во Львовской области, 4 октября в 07:10 поступило сообщение, что при заходе на посадку к международному аэропорту «Львов» исчез с радара транспортный самолет.

«В 07:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы. Горения не наблюдается. Проводится освобождение экипажа из поврежденного самолета», – говорится в сообщении.

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Аэропорт «Львов» в Facebook сообщил, что самолет летел из итальянского Виго в турецкий Стамбул и совершал посадку во Львове для дозаправки.

Председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк в социальной сети Facebook добавил, что на борту самолета Ан-12 UR-CAH авиакомпании «Украина Аэроальянс» находились семь членов экипажа. «Согласно предварительным данным, есть погибшие. Аварийная посадка была осуществлена в связи с окончанием горючего. Начато расследование указанного происшествия», – заявил Соколюк.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич рассказал, что, по его данным, на борту было восемь человек. При аварийной посадке три человека погибли, три пострадали, о судьбе двоих пока ничего не известно.