Пожар в Петро-Славянке еще тушат. Огнем охвачено 400 кв. метров

Ранг пожара в Колпинском районе Петербурга, где горит склад с пластмассой, понижен до самого низкого, первого номера, однако горит еще немаленькая площадь — 400 квадратных метров. Говорить о полной победе над огнем еще рано.

Информацию о понижении ранга возгорания с девяти утра 4 октября дает главк МЧС. Тем не менее площадь возгорания немаленькая – она исчисляется сотнями квадратных метров.

«Происходит горение на площади 400 кв. метров», – таковы на этот час официальные данные ведомства.

Напомним, огнеборцев в Петро-Славянку вызвали в 05.11. Загорелся металлический ангар компании «Технопласт» на общей площади 4,5 тысячи квадратов. На Софийскую, 96, литера АХ, приехали 156 спасателей.

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Во время тушения огня рухнула крыша склада.

Из строения успели вывести 22 человека.