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Финляндия
04.10.2019 09:41
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Выходные в Финляндии 5-6 октября: cауна-деревня, ярмарка салаки и Ариана Гранде

В первые выходные октября можно бесплатно сходить в столичный зоопарк, погреться сразу в пяти саунах в Тампере, закупиться салакой и ягодами в Хельсинки и найти что-нибудь необычное на блошином рынке в Лаппеенранте.

Выходные в Финляндии 5-6 октября: cауна-деревня, ярмарка салаки и Ариана Гранде

Harri Tarvainen, Visit Finland

В субботу в Финляндии ожидается 2-4 градуса Цельсия, на севере и востоке страны возможен и дождь, и снег. В воскресенье осадки перемесятся в западные регионы, там пройдут дожди.

В пятницу, 4 октября, в зоопарк Хельсинки можно попасть бесплатно. В международный день животных вход для посетителей будет свободный в течние всего дня – с 10 до 18 часов. 

В субботу на Хартвал-арене даст концерт американская певица Ариана Гранде, обладательница «Грэмми». Выступление состоится в рамках мирового тура Sweetener World Tour. Билеты стоят от 89 евро.

В воскресенье в Хельсинки стартует традиционная ярмарка салаки, которая продлится до 12 октября. На площади Кауппатори можно будет купить свежую и копченую рыбу, варенье из морошки и других ягод, хлебобулочные изделия. Торговля будет идти с 7 до 15 часов, причем не только в киосках на площади, но и с пришвартованных лодок. Во время ярмарки на набережной стоят старинные парусники, а также плавучий маяк «Винга», спущенный на воду в 1926 году.

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Начал сезон открытых дверей необычный столичный арт-объект «Нефтехранилище 468». В его корпусе прорезаны 2012 отверстий, куда встроены зеркала, а в темное время суток включается LED-подсветка, меняющая цвет. На остров Лайясаало, где расположено нефтехранилище, ходят кораблики с площади Кауппатори. Впрочем, можно доехать и по суше на автобусе 88 от станции метро «Херттониеми». Нефтехранилище будет сиять огнями с 18 до 21 часа в субботу и воскресенье. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sebastian Blom (@qusti)

В музее современного искусства ЭММА в Эспоо можно проходит выставка Michael Jackson: On The Wall. Экспозиция включает 100 художественных произведений, посвященных королю поп-музыки. В частности, там представлены несколько версий портрета Майкла Джексона, выполненные Энди Уорхолом.

Adel Abidin, Michael 2015 Video still // EMMA

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В Турку с 4 по 6 октября проходят сразу две ярмарки: книжная и гастрономическая. Темами книжной ярмарки, на которую ежегодно съезжаются сотни экспонентов и тысячи посетителей, в этот раз станут театр, климатические изменения и грамотность. Попасть на оба события в Выставочном центре Турку можно по одному билету, который обойдется в 16 евро.

В эти же дни в Турку состоится гастрономический фестиваль Voila Шесть городских ресторанов предложат шесть вариантов меню, а часть выручки пойдет на защиту Балтийского моря. Именно поэтому в каждом варианте меню будет присутствовать блюдо из рыбы.

Тампере
Тампере

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А в Тампере проходит сауна-форум: на площади Лаукантори в центре города выросла банная деревня. 4 и 5 октября можно будет попариться в пяти временных саунах и в двух саунах, расположенных в ресторане-сауне Kuuma, окунуться в бассейн или в озеро. Вход обойдется в 15 евро.

В Коуволе 6 октября организуют традиционную осеннюю ярмарку на пешеходной улице Мански. Там можно будет приобрести фрукты, овощи, продукты местных фермеров, изделия ручной работы, одежду.

В Лаппеенранте с 4 по 6 октября устроят блошиный рынок на территории городской крепости. Торговля будет идти в здании Vihre? Makasiini с 11 до 16 часов.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»

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