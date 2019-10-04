Волхонку снова перекрыло крупное ДТП. Дверь «Газели» повисла на самосвале

Многокилометровые пробки собирает утром 4 октября ДТП на Волхонском шоссе, почти в том же месте, что огненная авария с «Маздой» и маршруткой, случившаяся два дня назад.

По версии очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», «Газель», груженная металлом, на подъезде к повороту на территорию Кировского завода не смогла остановиться, оборвала левый борт о кузов самосвала DAF, проскочила по газону и собрала в кучу «Ладу Ларгус» и «Рено Сандеро». На месте работает скорая помощь, через некоторое время прибыли и сотрудники ГИБДД.

По данным «Яндекс.Карт», пробка в сторону Таллинского шоссе достигает почти 5 километров, в сторону Пулковского – 4,5 километра.

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Напомним, утром 2 октября на 16-м километре Волхонского шоссе в Ломоносовском районе Ленинградской области водитель «Мазды» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ПАЗ маршрута №403. Водитель и семь пассажиров автобуса пострадали, водитель легковой машины погиб.