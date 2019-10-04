Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: +5
$ 65.13р
71.30р
10:19 04.10.2019
Расширенный поиск

Происшествия
04.10.2019 09:28
Печать

Со склада на Софийской успели спасти 22 рабочих. Горели ящики, защитные очки и кухонные лопатки

К моменту прибытия пожарных к полыхающему в Копинском районе Петербурга складу в здании находились рабочие, их успели спасти. Сгорел ангар компании «Технопласт».

видео от ГУ МЧС по СПб

К складу в Петро-Славянке приехал начальник ГУ МЧС России по городу Алексей Аникин. По его словам, общая площадь пожара составила 4,5 тысячи квадратных метров, работали 156 спасателей, в 6.17 утра распространение пламени удалось остановить. В пять утра, когда начался пожар, на складе находились рабочие, 22 человека. Всех успели эвакуировать. 

По данным «Спарк, ангар занимает компания «Технопласт», это же название прозвучало от Аникина. Судя по действующим сертификатам организации, она производит защитные пластмассовые очки, полимерные ящики и кухонные принадлежности. Владелец «Технопласта» – 33-летний Василий Медведев, на звонок «Фонтанки» он не ответил. Доход компании за прошлый год составил 234 млн рублей.

Как сообщалось ранее, тушить пожар пришлось по третьему из пяти возможных номеров сложности, в здании обрушилась крыша площадью больше полутора тысяч квадратных метров. На месте работает передвижная лаборатория, которая делает замеры воздуха. Жилых домов в округе нет, в районной администрации отметили, что жалоб на резкий запах горелой пластмассы от жителей не поступало. 

Реклама

© Фонтанка.Ру
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с
      Ранее по теме

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      03.10.2019 18:00

      История продолжается на Царскосельских холмах

      В последние годы возрождается интерес к отечественной истории, в частности, дореволюционному периоду. Это проявляется и в научно-культурных изысканиях, и в возвращении исторических названий.
      ПАО «Группа ЛСР»
      03.10.2019 17:42

      Старт продаж первого видового дома «Морская набережная. SeaView» от «Группы ЛСР»

      «Группа ЛСР» представляет осеннюю премьеру в сегменте бизнес-класса – первый видовой дом жилого комплекса «Морская набережная. SeaView», который станет частью масштабного проекта «Группы ЛСР» на Васильевском острове.
      предоставлено компанией ГК «Ленстройтрест»
      03.10.2019 17:08

      Стартовали продажи квартир в корпусе №4 квартала «Юттери»

      ГК «Ленстройтрест» начала реализацию квартир в новом корпусе финского городка «Юттери», который возводится в Колпинском районе Петербурга. Покупателям доступны 298 лотов различных планировок и метражей. Срок завершения строительства объекта – сентябрь 2021 года.
      ПСК
      03.10.2019 16:30

      ЖК «Новый Невский» аккредитован первым банком

      Первым банком-партнёром дома бизнес-класса «Новый Невский» стал «СМП Банк». Финансовая организация уже сотрудничает с ГК «ПСК» в пяти других проектах.
      ПАО «Группа ЛСР»
      03.10.2019 16:20

      «Цветной город» и «Шуваловский» стали обладателями наград конкурса «Лидер строительного качества-2019»

      В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лидер строительного качества – 2019». Жюри высоко отметило два объекта «Группы ЛСР»: жилой комплекс «Цветной город» получил диплом II степени, а «Шуваловский» стал обладателем награды Гран-при.
      АО «Альфа-Банк»
      03.10.2019 15:42

      Alfa Business Forum 10 октября для компаний малого бизнеса и предпринимателей

      В Санкт-Петербурге 10 октября при поддержке Альфа-Банка состоится бизнес-форум Alfa Business Forum (18+) для компаний малого бизнеса и предпринимателей.
      Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
      03.10.2019 15:27

      Группа «Эталон» поздравила 9000-го покупателя с начала года

      3 октября в представительстве Группы «Эталон», расположенном в г. Мурманск, поздравили 9000-го покупателя с начала 2019 года.
      ГК «Эталон»
      03.10.2019 15:18

      ГК «Эталон ЛенСпецСМУ» ввела в эксплуатацию подземный паркинг «Дома на Обручевых»

      Служба Государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию подземного паркинга «Дома на Обручевых», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возвела в Калининском районе по адресу: ул. Обручевых дом 5, Литера А
      АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      03.10.2019 15:10

      ЖК NEWПИТЕР вышел в финал конкурса «Доверие потребителя»

      По результатам интернет-голосования жилой комплекс NEWПИТЕР вошел в число 4-х лучших комплексов и вышел в финал XII конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области».
      unsplash.com
      03.10.2019 10:10

      ПСК: тренд на развитие рынка ИЖК продолжится до конца года

      Банк России подвёл статистику по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) за восемь месяцев. Объём выданных кредитов, а также доля ипотеки в долевом строительстве продолжают расти. При этом наметился тренд на снижение ставки, о чём говорили эксперты ГК «ПСК». До конца года тенденция развития рынка ИЖК продолжится.
      pixabay.com
      02.10.2019 18:00

      МегаФон переманит геймеров у других операторов

      МегаФон первым из российских операторов заключил соглашение с Blizzard Entertainment. Теперь на новом портале «МегаФон Игры» можно получить доступ и скидки к ряду мировых игр-бестселлеров.
      АО «Альфа-Банк»
      02.10.2019 15:10

      Акционеры и топ-менеджеры Альфа-Банка – лидеры рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров»

      Акционеры и руководители Альфа-Банка заняли высшие строчки в юбилейном 20-м рейтинге «ТОП-1000 российских менеджеров», подготовленном Ассоциацией менеджеров России в партнерстве с издательским домом «КоммерсантЪ».