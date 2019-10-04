Со склада на Софийской успели спасти 22 рабочих. Горели ящики, защитные очки и кухонные лопатки

К моменту прибытия пожарных к полыхающему в Копинском районе Петербурга складу в здании находились рабочие, их успели спасти. Сгорел ангар компании «Технопласт».

К складу в Петро-Славянке приехал начальник ГУ МЧС России по городу Алексей Аникин. По его словам, общая площадь пожара составила 4,5 тысячи квадратных метров, работали 156 спасателей, в 6.17 утра распространение пламени удалось остановить. В пять утра, когда начался пожар, на складе находились рабочие, 22 человека. Всех успели эвакуировать.

По данным «Спарк, ангар занимает компания «Технопласт», это же название прозвучало от Аникина. Судя по действующим сертификатам организации, она производит защитные пластмассовые очки, полимерные ящики и кухонные принадлежности. Владелец «Технопласта» – 33-летний Василий Медведев, на звонок «Фонтанки» он не ответил. Доход компании за прошлый год составил 234 млн рублей.

Как сообщалось ранее, тушить пожар пришлось по третьему из пяти возможных номеров сложности, в здании обрушилась крыша площадью больше полутора тысяч квадратных метров. На месте работает передвижная лаборатория, которая делает замеры воздуха. Жилых домов в округе нет, в районной администрации отметили, что жалоб на резкий запах горелой пластмассы от жителей не поступало.