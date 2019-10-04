Коммерсанта из Китая обокрали на 8,5 млн на Васильевском. Украли юани, технику и даже майки

Китайского предпринимателя обокрали в Петербурге. Из квартиры в новостройке на Васильевском острове унесли не только крупную сумму денег в рублях, долларах и юанях, воры не погнушались даже майками.

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), незваные гости побывали в квартире на Уральской улице, 2, третьего октября — пока хозяин был на работе. Из помещения исчезли 6 млн рублей, 10 тысяч долларов США, а также 100 тысяч юаней. Потерпевшим оказался 30-летний индивидуальный предприниматель из Китая. Как потом отметил в своем заявлении пострадавший, пропали также сумка Louis Vuitton, ноутбук MacBook Pro, фотоаппарат Nikon. Завершили список похищенного две куртки и десять брендовых маек общей стоимостью под 400 тысяч рублей.

Когда полный ущерб подсчитали, то получилось почти 8,5 млн рублей.

Гражданин Китая обосновался в Северной столице прочно: в квартире на Васильевском он зарегистрирован, имеет разрешение на временное проживание в стране до октября 2021 года.

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Побывавшие у него домушники открыли дверь отмычкой. Служебная собака следов взять не смогла, но надежду оставляют найденные отпечатки пальцев.