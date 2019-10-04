Помощник машиниста задержан за ночную стрельбу в Шушарах. Его оппонента спасла нетрезвая рука

Сотрудник РЖД трижды стрелял в вызвавшего его гнев человека в Пушкинском районе Петербурга. Нетрезвая рука дрогнула, в цель помощник машиниста не попал ни разу. Но на уголовное дело о хулиганстве заработал.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), полицию на Школьную улицу в Шушарах вызвали в половине первого ночи 3 октября. Там раздавались выстрелы. Приехавший ко второму дому наряд скрутил 29-летнего помощника машиниста по фамилии Володькин. Путеец ругался, размахивал травматическим пистолетом и даже успел его применить — на месте нашли три гильзы. Но цели не достиг, возможно, потому что был нетрезв. Его оппонент, 27-летний житель поселка, остался жив и здоров. У самого задиры сломан нос и разбито лицо.

Повода для конфликта как будто бы нет. Пострадавшая сторона списала все на спиртное и вызванную им удаль.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сотрудник «Российских железных дорог» ограничен подпиской о невыезде.