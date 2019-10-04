РЖД продали вагоноремонтную компанию за 8,65 миллиарда рублей. Актив назвали непрофильным

Российские железные дороги (РЖД) продали активы компании АО «Вагонная ремонтная компания-3» за 8,65 млрд руб. Об этом сообщается на сайте РЖД 4 октября.

«Продажа актива осуществляется в соответствии с решением совета директоров в рамках продажи непрофильных активов компании», — сказано в сообщении. Аукцион проводился 3 октября по продаже 100% минус одна акция компании. Стартовая цена составила 7,015 млрд рублей Победителем стало ООО «Бизнес Оптима».

АО «ВРК-3» — одна из трех дочерних предприятий РЖД. Она была создана в 2011 году и включила в себя 39 вагоноремонтных предприятий. Компания осуществляет плановый ремонт и ремонт запчастей для депо и может производить ремонт более 100 тыс. вагонов в год. Штаб-квартира находится в Москве.