Ангар с пластмассой в Петро-Славянке тушат 125 человек. Огонь локализован

Ранг пожара в Колпинском районе Петербурга с третьего из пяти возможных номеров сложности опустили до 1-Бис утром 4 октября. Химики изучают состав воздуха в окрестностях.

Судя по данным городского управления МЧС, с распространением огня спасатели справились за три часа, к восьми утра было объявлено о локализации. При этом пламя продолжает полыхать. На сгоревшем складе хранили пластиковые изделия: на месте кроме сотрудников МЧС работают химики и экологи, для этого в Петро-Славянку пригнали передвижную лабораторию, которая даст понять, насколько опасен для живущих неподалеку воздух.

На месте пожара, около 96 дома по Софийской улице, работают 125 спасателей с помощью 31 единицы техники. По данным представителей министерства, обошлось без пострадавших.

Ангар в Петро-Славянке загорелся в 05.21 утра, вскоре ему присвоили второй, а затем и третий номера сложности. Горело на площади почти в 4 тысячи квадратных метров, обрушилась 1400 кв.м. кровли. Столб черного дыма виден с КАД.