Ядерные реакторы запустили в центре Петербурга. Самый мощный в мире атомный ледокол готовится к ходовым испытаниям

Строящийся на Балтийском заводе в Петербурге головной атомный ледокол «Арктика» запустил два своих ядерных реактора РИТМ-200, тепловой мощностью 175 мегаватт каждый.

Как сообщает 4 октября РИА Новости со ссылкой на представителя госкорпорации «Росатом», началась управляемая цепная ядерная реакция и вывод реактора на минимальный уровень мощности, достаточный для контроля за реакцией. После необходимых испытаний, состоится вывод реакторов на энергетический уровень мощности. А затем предстоит начать и ходовые испытания «Арктики».

«Артика» станет первым по величине и мощности ледоколом в мире. Его длина — 173,3 м, а ширина — 34 м. Вместе со строящимися рядом серийными ледоколами того же проекта 22220 «Сибирью» и «Уралом» он сменит своих предшественников на Северном морском пути, у которых заканчивается срок эксплуатации. Они смогут работать в море и устьях рек и проводить во льдах высотой до трех метров в одиночку танкеры водоизмещением до 100 тысяч тонн.

Заявленный срок сдачи головного универсального атомного ледокола «Арктика» – до конца 2019 года, первого серийного атомного ледокола «Сибирь» – ноябрь 2020-го, второго серийного атомного ледокола «Урал» – ноябрь 2021 года.