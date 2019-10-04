Левый поворот не удался. Среди пострадавших в ДТП на «Нарве» – два мальчика и девочка

Четыре человека – трое детей разного возраста, в том числе младенец, и один взрослый – получили травмы после аварии на автодороге «Нарва».

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло 3 октября, около 19:30, на 76-м километре трассы, у деревни Бегуницы (Волосовский район области). По предварительной информации, мужчина 1950 года рождения на Renault Logan, совершая левый поворот, не уступил дорогу Chevrolet Cruze под управлением мужчины 1988 года рождения. На фотографиях «Дорожного инспектора» видно, что обе машины отбросило к обочине, и они остановились параллельно друг другу.

Оба водителя целы, не повезло их пассажирам. В «Шевроле» пострадали дети: 11-месячный мальчик, 4-летний мальчик и 13-летняя девочка, все они находились в детских удерживающих устройствах. Медики оценили их состояние как удовлетворительное. В «Логане» лёгкие повреждения получила женщина 1945 года рождения. Сотрудники скорой оказали им помощь на месте, от госпитализации они отказались.

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По данным ОГИБДД, участок дороги, где случилось ДТП, освещён. В момент происшествия шёл дождь.