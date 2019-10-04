Самолет из Чечни совершил экстренную посадку в Волгограде. На борту стало плохо ребенку, девочку спасти не удалось

Самолет, летевший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в Волгограде. На борту стало плохо маленькой пассажирке.

Инцидент произошел накануне, пишет 4 октября РБК со ссылкой на «КП Волгоград». Двухмесячную девочку с несколькими заболеваниями сердца везли в столицу на лечение. Во время полета состояние ребенка ухудшилось. Сопровождавший пациентку врач-реаниматолог несколько раз фиксировал остановку сердца, но ему удавалось вернуть девочку к жизни.

В аэропорту Волгограда ребенка ждала бригада скорой помощи. По пути в больницу девочка скончалась. Самолет продолжил путь в Москву.