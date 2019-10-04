Чёрный столб, подсвеченный пламенем: в промзоне на Софийской тушат 4 тысячи «квадратов»

Нежилое здание в Колпинском районе Санкт-Петербурга тушат по повышенному третьему номеру сложности. Огонь полностью охватил одноэтажный металлический склад размером 30 на 130 метров – почти 4 тысячи квадратных метров.

Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов в Петро-Славянку, на Софийскую, дом 96, литер АХ, неподалёку от пересечения с КАД, поступил 4 октября в 5:11. В 5:21 прибыло первое пожарно-спасательное подразделение, в 5:38 ранг пожара был повышен до №2, а в 6:17 – до №3. В 6:58 ранг снизили до второго.

На месте работают 12 единиц техники МЧС и 49 человек личного состава. Сведения о пострадавших не поступали, отмечается в сообщении.

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На участке Софийской, прилегающем к КАД, расположено множество промышленных и складских зданий, в том числе завод по производству бетонных изделий.

На фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, как мощен столб чёрного дыма с пламенем, его видно из соседних районов. Пробки на Софийской в этом месте не наблюдается.