Грета Тунберг сменила описание в Twitter после слов Владимира Путина

Шведская 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг поменяла описание в своем аккаунте в Twitter после слов президента России Владимира Путина, который оценил ее выступление в ООН.

«Добрый, но плохо информированный подросток», — написала Тунберг в Twitter 4 октября.

Ранее, как сообщает ТАСС, Владимир Путин заявил, что не разделяет «общих восторгов» по поводу речи подростка. Президент назвал Тунберг доброй и искренней девочкой, но отметил, что взрослые должны оградить детей от «излишних эмоций, которые могут разрушить личность».

«Когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения. Особенно, если кто-то пытается на этом заработать», – сказал президент.

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Ранее депутат Государственной Думы Василий Власов пригласил 16-летнюю экоактивистку выступить в российском парламенте.

Шведская школьница Грета Тунберг по пятницам приходила к парламенту королевства с требованиями бороться с изменением климата. Интерес к активистке подогрело и ее недавнее выступление в ООН.