Нефть по десять. Минфин подсчитал потери бюджета России от шоков на сырьевых рынках

Министерство финансов оценило потери бюджета от шоков на сырьевых рынках в проекте бюджета на 2020-2022 годы. При самом неблагоприятном сценарии, цены на нефть марки Urals опустятся до $10 за барр. и останутся на этом уровне в течение 10 лет.

В первый год падения цен до $10 за барр., бюджет недополучит примерно 5% ВВП, пишет 4 октября РБК со ссылкой на «Известия». Если же после этого нефть не будет дорожать 10 лет, казна лишится доходов, равных 70% ВВП, приводит издание расчеты Минфина.

Базовый прогноз Минэкономразвития предполагает, что в 2020 году цены на нефть марки Urals снизятся до $57 за баррель, а к 2024 году — до $53. При этом консервативный прогноз предполагает падение до $42,5 в 2020 году и рост до $45,9 к 2024 году.

В третьем квартале нефть Brent показала крупнейшее падение в 2019 году — на 8,7%. Эксперты объясняют это опасениями из-за обострения торговой войны Китая и США. При этом в сентябре наблюдался рост цен на нефть, начавшийся после атаки дронов на объекты Saudi Aramco.